Betrunkene sticht Ehemann nieder

Duisburg.

Eine betrunkene Frau hat in Duisburg ihren Noch-Ehemann im Streit niedergestochen. Das getrennt lebende Paar hatte sich in einer Gartenlaube eines Kleingartenvereins gestritten. In Rage habe die Frau zugestochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei anschließend in ihre Wohnung zurück gelaufen und habe den blutenden Mann zurück gelassen. Zeugen entdeckten den 30-Jährigen auf dem Vereinsgelände und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Die 37 Jahre alte Frau wurde festgenommen. Der Mann kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

dpa/lnw