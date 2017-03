Betrug: Urteil gegen Ex-TÜV-Ingenieur erwartet

Köln. Ein Ingenieur soll TÜV-Plaketten für Autos herausgegeben haben, ohne die Fahrzeuge zu überprüfen oder überhaupt anzusehen. Am Mittwoch könnte das Landgericht Köln ein Urteil im dem Fall sprechen.

Im Prozess um Urkundenfälschung und Bestechlichkeit bei der Vergabe von TüV-Plaketten wird am heutigen Mittwoch am Landgericht Köln (9.15 Uhr) ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein ehemaliger Sachverständiger, der von Juni 2008 an in zwei Jahren 1872 TÜV-Plaketten für Autos herausgegeben haben soll, ohne die Fahrzeuge zu überprüfen oder überhaupt anzusehen. Beim Prozessauftakt hatte der Diplom-Ingenieur ein Geständnis abgelegt - ebenso wie ein mitangeklagter Werkstattbetreiber, der ihm 1300 Autos zur Prüfung zugeschustert haben soll. Insgesamt soll der Ingenieur laut Anklage 25 000 Euro ergaunert haben - und Fleisch und Wurstwaren von unbekanntem Wert.

dpa/lnw