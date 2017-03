Besucherrekord bei Lit.Cologne

Köln. Mit einem Rekord von 110 000 Besuchern geht am Samstag das Literaturfestival Lit.Cologne zu Ende. Die Auslastung habe bei 95 Prozent gelegen, teilte Lit.Cologne-Sprecherin Doro Zauner vorab mit. Insgesamt gab es knapp 200 Veranstaltungen bei dem Kölner Literaturfestival - einige davon noch am Samstagabend. Vom 4. bis zum 8. Oktober dieses Jahres gibt es erstmals eine Lit.Ruhr - in Essen, Bochum, Dortmund und Duisburg. Als Festivalzentrum ist die Zeche Zollverein in Essen vorgesehen. dpa