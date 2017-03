Besserer Klang für Orgel

Die Orgel in einer Kirche ist ein wichtiges Instrument für den Gottesdienst. Das gilt auch für die Orgel in der Auferstehungskirche in Weddinghofen. Dafür ist der Kirchenmusiker der evangelischen Friedenskirchengemeinde Hans-Christian Tacke zuständig. Er spielt häufig auf dieser Orgel. Und er möchte ihren Klang verbessern. Dafür muss er allerdings einige neue Orgelpfeifen anschaffen. Ob er das kann, hängt davon ab, ob die Gemeinde genug Geld hat, um die Orgelpfeifen zu bezahlen. Darüber wollen die Verantwortlichen der Kirchengemeinde nächste Woche beraten. Hans-Christian Tacke hat ihnen mehrere Vorschläge gemacht. Es geht dabei um Bestandteile der Orgelpfeifen, die für den Klang besonders wichtig sind. Hans-Christian Tacke wäre es am liebsten, wenn er neue Teile aus Holz bauen lassen könnte. Denn die klingen besonders gut. Aber sie sind auch besonders teuer. Es gibt auch die Möglichkeit, gebrauchte Orgelpfeifen-Teile zu kaufen, die aus Metall bestehen. Die sind billiger, aber die Orgel klingt dann nicht mehr so schön.