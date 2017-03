Berliner Flughäfen nach Streik wieder in Betrieb

Berlin. Nach ihrem eintätigen Streik hat das Bodenpersonal an den beiden Berliner Flughäfen die Arbeit am Morgen wieder aufgenommen. Die Streikmaßnahmen in Tegel und Schönefeld seien beendet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft BER. Reisende sollten jedoch vor allem in den Morgenstunden noch mit vereinzelten Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zum Streik aufgerufen. Der Ausstand dauerte vom gestern Morgen 4.00 Uhr bis 5.00 Uhr heute früh. dpa