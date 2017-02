Bericht: GM-Chefin wirbt bei Opelanern für Verkauf an PSA

Rüsselsheim. GM-Chefin Mary Barra wirbt nach einem Bericht der «Allgemeinen Zeitung Mainz» in einem Brief an die Opel-Mitarbeiter für einen Verkauf des Autobauers an den französischen Hersteller PSA. Zwar gebe es keine Garantie für eine Einigung, ein möglicher Deal würde «die PSA-Gruppe sowie Opel/Vauxhall aufgrund der sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Position auf dem sich rasch verändernden europäischen Markt zu verbessern», schrieb die GM-Chefin laut Vorabbericht der Zeitung. Barra versprach, «die Interessen aller Beteiligten» würden gewahrt. dpa