Bergung auf der A1: Polizei sperrt Abschnitt bei Leverkusen

Leverkusen. Nach einem Unfall droht ein Lastwagen auf der Autobahn 1 in eine Baustelle zu kippen. Deshalb kommt es laut Polizei am Dienstagabend auf der A1 bei Leverkusen zu einer Teilsperrung. In Richtung Dortmund werde der Streckenabschnitt ab dem Autobahnkreuz Leverkusen bis zur Anschlussstelle Burscheid ab 20.00 Uhr für die Bergung gesperrt, teilte die Polizei mit. Sie rät zu einer Umfahrung über die A3, die A57 oder A59.

Der Lastwagen war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache über die Baustellen-Kante geraten und hing seitdem dort fest. Da das Fahrzeug aber nicht auf der Fahrbahn stand, kam es nicht zu Staus. Für die Bergung wollte die Polizei den Feierabendverkehr abwarten.

dpa/lnw