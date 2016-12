Bei Einbrüchen in NRW zeichnet sich ein Rückgang ab

Düsseldorf. Bei der Zahl der Wohnungseinbrüche zeichnet sich in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen ein deutlicher Rückgang ab. «Wir könnten sogar unter dem Niveau von 2012/2013 bleiben», sagte der Chef des Landeskriminalamts, Uwe Jacob, der Deutschen Presse-Agentur. In NRW sind in diesem Jahr in den ersten elf Monaten nach unbereinigten Zahlen 45 100 Wohnungseinbrüche registriert worden. Im gesamten vergangenen Jahr waren es laut Kriminalstatistik noch 62 360 Taten. Mittlerweile gelinge auch nur noch jeder zweite Einbruch. «Da muss man der Bevölkerung ein großes Lob aussprechen. Die Wohnungen werden wesentlich besser gesichert», sagte Jacob. dpa/lnw