Beckenbauer-Anwälte verteidigen 5,5-Millionen-Zahlung

Berlin.

Die Anwälte von Franz Beckenbauer haben die 5,5 Millionen Euro an den 71-Jährigen vom DFB aus ihrer Sicht verteidigt. In einer Stellungnahme heußt es, die Behauptungen, Beckenbauer habe das Geld für die WM 2006 oder für ein Ehrenamt erhalten, seien falsch. Beckenbauer habe die Einnahmen aus seinen werblichen Aktivitäten für den nationalen WM-Sponsor Oddset sofort an seinem Wohnsitz in Österreich versteuert, hieß es in dem Statement. Medien hatten berichtet, dass der damalige Chef des Organisationskomitees der WM 2006 den Betrag aus gedachtem Sponsorengeld erhalten habe.

dpa