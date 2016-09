Bayerns Xabi Alonso freut sich auf Schalke-Spiel

München.

München. Xabi Alonso von Fußball-Rekordmeister Bayern München freut sich auf das kommende Duell mit Schalke 04. «Es ist immer speziell, in der Veltins Arena zu spielen. Ich liebe die Stimmung dort, ihre Fans zeigen viel Leidenschaft», berichtete der 34-Jährige vor dem ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison am Freitag (20.30 Uhr). Eine leichte Aufgabe erwarte er jedoch nicht. «Sie können fast jede Mannschaft schlagen. Wir müssen uns also gut vorbereiten, weil es immer schwer ist, dort zu spielen», sagte Alonso, der seine Rolle als defensiver Mittelfeldspieler unter Carlo Ancelotti nicht anders interpretiere als zuvor unter Pep Guardiola.

Vor knapp zwei Jahren hatte der ehemalige spanische Nationalspieler in Gelsenkirchen sein erstes Pflichtspiel für die Münchner bestritten. Ein «wichtiger Moment», wie Alonso betonte. «Pep hat mir damals gesagt, dass ich sofort spiele. Das war schon überraschend. Aber ich war bereit und spielte gut», erinnerte sich Alonso, der erst weniger Tage zuvor von Real Madrid verpflichtet worden war.

Vom neuen Teamkollegen Renato Sanches zeigte sich der 34-Jährige angetan. «Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, am Freitag miteinander zu spielen. Er hat in den letzten zwei Wochen sehr gut trainiert, und ich glaube, dass er bereit ist», sagte Alonso.

dpa/lby