Bayern schlägt Gladbach dank Müller - 1:0-Erfolg der Münchner

Mönchengladbach. Thomas Müller hat Bayern München der 27. deutschen Meisterschaft wieder ein Stück nähergebracht. Müller traf heute in seinem 250. Fußball-Bundesligaspiel zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Das Tor in der 63. Minute war erst Müllers zweiter Saisontreffer in der Liga. Der Vorsprung der Münchner auf den Tabellenzweiten, RB Leipzig, beträgt nach dem 25. Spieltag schon 13 Punkte. Gladbach musste nach dem bitteren Europa-League-Aus gegen Schalke einen weiteren Rückschlag hinnehmen und liegt auf Rang zehn. dpa