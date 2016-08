Bayer verlängert mit Wendell und Bellarabi

Leverkusen/Mönchengladbach.

Leverkusen/Mönchengladbach. Bayer Leverkusen hat vor dem Spitzenspiel zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach zwei weitere Personalien geklärt. Der Club hat die Verträge mit Karim Bellarabi und dem Brasilianer Wendell vorzeitig jeweils bis zum 30. Juni 2021 verlängert. «Beide hatten einige Angebote finanzstarker Clubs, doch in unseren Planungen waren sie stets zentrale Spieler», erklärte Sportdirektor Rudi Völler. «Das ist kurz vor dem Start ein tolles Zeichen für den Verein», meinte Trainer Roger Schmidt.

Für die Partie in Gladbach muss der Club auf Chicharito und Olympia-Fahrer Lars Bender verzichten, beide sind verletzt. Der zweite Leverkusener Olympia-Teilnehmer Julian Brandt wird wohl im Kader, aber noch nicht in der Startelf stehen. Die Gesamtbilanz spricht mit 25 Siegen aus 68 Spielen für die Gäste, zuletzt gewannen die Gladbacher aber zwei Heimspiele nacheinander gegen Bayer.

Borussias Trainer André Schubert traut seiner Mannschaft nach der Galavorstellung gegen Young Boys Bern (6:1) auch gegen Leverkusen eine gute Leistung zu. «Das wird ein riesen Brett. Aber wir sind in guter Verfassung und werden alles versuchen, um die ersten Punkte in dieser Saison zu gewinnen», sagte Gladbachs Coach. Personell wird Schubert wohl wieder zwei oder drei Änderungen vornehmen. Denkbar ist, dass Oscar Wendt oder auch André Hahn in die Startelf rücken.

dpa