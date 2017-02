Bayer gewinnt mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat mit dem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Bundesliga-Dritten Eintracht Frankfurt einen Schritt aus der Krise gemacht. Im 64. Duell mit den Hessen erzielte Javier «Chicharito» Hernandez (5. Minute) vor 28 882 Zuschauer die Führung und bescherte den Gästen zwei Negativ-Rekorde: Es war der 2500. Gegentreffer der Eintracht in der Liga-Geschichte und zugleich das 1500. Auswärtsgegentor. Chicharito war es auch, dem das 2:0 gelang. Kevin Volland (78.) machte am Samstag dann alles klar.

Die Fußball-Werkself konnte mit dem nach langer Verletzungspause wieder in die Startelf zurückgekehrten Kapitän Lars Bender als Stabilisator im Mittelfeld damit endlich den 350. Heimerfolg feiern - nach zuvor zwei Niederlagen in diesem Jahr. Dass die Mannschaft des unter Druck stehenden Cheftrainers Roger Schmidt - er wurde vor Beginn der Begegnung von den Bayer-Fans mit Pfiffen begrüßt - es besser machen wollte, war von Anfang an zu spüren.

Bayer-Coach Schmidt dürfte seine zuletzt sehr wackelige Position mit dem deutlichen Sieg wieder gefestigt haben. Bereits vor der Partie hatte ihm sein Sportdirektor Rudi Völler Rückendeckung gegeben («Es ist kein Endspiel»), aber auch den angestrebten Europacupplatz auf Eis gelegt und erklärt, «langfristige Ziele erst einmal zurückzustellen».

dpa