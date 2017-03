Bayer braucht Fußball-Wunder in Rückspiel bei Atlético

Madrid. Bayer Leverkusen braucht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) ein Fußball-Wunder. Die Rheinländer müssten nach dem 2:4 im Hinspiel zu Hause sogar Champions-League-Geschichte schreiben. Denn noch nie seit Einführung der Königsklasse 1992 ist eine Mannschaft weitergekommen, die die erste Partie daheim mit zwei Toren Unterschied verlor.

Zu allem Überfluss muss Leverkusen in der spanischen Hauptstadt auf drei Stammspieler aus der Abwehr verzichten: Ömer Toprak und Jonathan Tah fehlen verletzt, Benjamin Henrichs ist gesperrt. Atlético sorgte in der Champions League zuletzt zudem für Furore: Das Team um den französischen EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann erreichte in den vergangenen drei Jahren zweimal das Endspiel, verlor dort aber jeweils gegen Stadtrivale Real Madrid.

dpa