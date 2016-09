Bayer-Trainer Roger Schmidt kündigt personelle Wechsel an

Leverkusen.

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt will im Team des Fußball-Bundesligisten Rotationen vornehmen. «Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen personellen Wechsel geben», kündigte Schmidt am Freitag für die Partie bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) an. Neue Verletzungsprobleme nach dem 2:2 am Mittwoch in der Champions League gegen ZSKA Moskau gibt es bei Bayer keine. Als Ausfälle stehen die Langzeitverletzten Karim Bellarabi und Wladlen Jurtschenko fest.

dpa/lnw