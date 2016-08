Bayer-Torwart Leno fit, Entwarnung auch bei Aranguiz

Leverkusen.

Bayer Leverkusens Fußball-Nationaltorwart Bernd Leno ist trotz eines kurzzeitigen K.o. im Bundesliga-Auftaktspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (1:2) fit für einen möglichen Länderspieleinsatz am Mittwoch ebenfalls in Mönchengladbach gegen Finnland. Leno hatte bei der Borussia in der 21. Minute einen harten Schuss von Oscar Wendt mit dem Kopf pariert. Entwarnung gab Bayer am Sonntag auch bei Charles Aranguiz. Bei dem chilenischen Nationalspieler liegt eine Schienbeinkopfprellung vor.

dpa/lnw