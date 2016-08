Bayer-Profi Ryu für ein Jahr nach Budapest ausgeliehen

Leverkusen.

Bayer Leverkusen verleiht den Mittelfeldspieler Seung-Woo Ryu an Ferencvaros Budapest. Ein Jahr soll der Koreaner für den ungarischen Meister spielen. Dort wird er bei dem ehemaligen HSV- und BVB-Coach Thomas Doll trainieren. Das gaben die Leverkusener am Dienstag bekannt. Ryus Vertrag beim Fußball-Bundesligisten endet am 30. Juni 2018. Zuletzt hatte Bayer den 22-Jährigen an Arminia Bielefeld ausgeliehen.

