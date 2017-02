Bayer Leverkusens Wiedersehen mit Atlético

Leverkusen. Zwei Jahre nach dem unglücklichen Ausscheiden bietet sich dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid die Gelegenheit, es diesmal besser zu machen. Heute hat die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt im Hinspiel der ersten K.o.-Runde Heimrecht gegen den Vorjahresfinalisten. Im Februar 2015 gelang Bayer im Hinspiel ein 1:0. Im Rückspiel stand es nach 120 Minuten 0:1 - aber Bayer verlor das Elfmeterschießen.

Das Schmidt-Team ist nach zwei Siegen in der Bundesliga im Aufwind. Nachwuchsprofi Kai Havertz steht vor seinem Startelf-Debüt in der Champions League. Atlético ist in der Primera Division seit acht Spielen ungeschlagen und holte 20 von 24 möglichen Punkten.

dpa