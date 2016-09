Bayer 04 spielt nur 0:0 gegen Augsburg

Leverkusen.

Leverkusen. Bayer Leverkusen ist am Abwehrbollwerk des FC Augsburg gescheitert. Nach der mageren Nullnummer vor 24 097 Zuschauern hat der bisher nur einmal siegreiche Werksclub den Abschluss an die Spitze der Fußball-Bundesliga verloren. Da war es auch kein Trost, dass die Bayern auch im elften Duell ohne einen Sieg nach Hause fliegen mussten.

Allerdings war es höchst mühsam gegen die Gäste, die das eigene Tor mit eine Abwehrkette abriegelten, an der fast jeder Angriffsversuch der Bayer-Kicker scheiterte. Die Gastgeber vergaben zudem noch einen von Jeffrey Gouweleeuw (72.) an Kevin Volland verursachten Foulelfmeter: Charles Aranguiz schoss am Tor vorbei.

dpa