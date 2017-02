Baumarktdetektiv überführt mutmaßliche Einbrecher

Aachen. Ein aufmerksamer Baumarktdetektiv hat zwei mutmaßliche Einbrecher in Aachen überführt. Die beiden Männer wollten am Mittwochabend offensichtlich Werkzeug für einen geplanten Diebstahl kaufen, als der Ladendetektiv auf sie aufmerksam wurde und die Polizei rief. Die Beamten konnten noch einen der beiden festnehmen, der andere Mann hatte sich bereits entfernt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 54-Jährigen wurde laut Polizei teils hochwertiges Werkzeug für mehrere Tausend Euro gefunden. Die Ausrede des Verdächtigen, er sei «leidenschaftlicher Handwerker», sei wenig überzeugend gewesen, hieß es. Der Festgenommene soll am Donnerstag vor den Haftrichter. dpa/lnw