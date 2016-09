Bauchplatscher mit Dirndl - 20 Teilnehmer wollen «Weltmeister» werden

Nürnberg.

20 Männer und Frauen in Tracht wollen heute in Nürnberg den Weltmeistertitel im Dirndl-Flug erringen. Bei dem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb in einem Freibad geht es darum, in einem Dirndl möglichst lustig von einer zwei Meter hohen Plattform ins Wasser zu springen. «Je schräger und origineller - umso besser», sagt Veranstalter Patrick Kraft. Gern auch mit Musik und kreativen Utensilien. Eine Jury vergibt Haltungsnoten für den tollkühnen Sprung, die originelle Gestaltung und das Aussehen. Kopfsprünge sind übrigens nicht erlaubt.

dpa