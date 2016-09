Bauarbeiter überquert Fahrbahn und wird angefahren

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Ein Bauarbeiter ist beim Überqueren einer Autobahn tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, parkte der 37-Jährige am Donnerstagmorgen auf dem Seitenstreifen der A44 bei Düsseldorf, um dort zu arbeiten. Als er die Fahrbahn überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst. Zwar sei eine Ärztin in der Nähe gewesen und konnte schnell Erste Hilfe leisten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aber letztlich konnte der 37-Jährige nicht mehr gerettet werden. Er starb wenig später in einem Duisburger Krankenhaus.

dpa/lnw