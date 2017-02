Band sorgt für Stimmung

Als sie sich zum ersten Mal in dem alten Kohlenkeller in Unna trafen, da waren sie noch ganz junge Männer. Sie alle mochten Musik und konnten ein Instrument spielen oder singen

Damals, vor mehr als 40 Jahren, beschlossen sie, eine eigene Band zu gründen. Sie nannten sich „Cantus Brutalis“. Das ist lateinisch und bedeutet brutale Melodien. Allerdings sind die Musiker gar nicht brutal, aber ihre Stimmen sind laut. Deswegen gaben sie sich diesen Namen. Inzwischen sind sie in Unna und der Umgebung richtig berühmt geworden, denn sie haben in den vergangenen 40 Jahren auf vielen Bühnen gespielt. Tausende Zuhörer haben begeistert mit ihnen gefeiert.

Mittlerweile treten sie nicht mehr so oft auf. Aber jedes Jahr an Weiberfastnacht spielen sie in der Lindenbrauerei – so wie heute. Und dafür muss die Band vorher viel proben. Denn eigentlich spielen „Cantus Brutalis“ keine Karnevalslieder. Sie mögen besonders gerne irische Songs und ganz alte, deutsche Lieder. Aber sie mögen auch Schlager. Bei den Proben geben sie sich richtig viel Mühe. Denn in der Lindenbrauerei wollen sich richtig für Stimmung sorgen. Und dafür ist ihnen fast keine musikalische Aufgabe zu schwer.