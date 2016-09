Band Jennifer Rostock will juristisch gegen Drohungen vorgehen

Berlin.

Nach der Veröffentlichung eines AfD-kritischen Liedes will sich die Band Jennifer Rostock juristisch gegen Drohungen wehren. Das sei nicht ihr erster Shitstorm und sicherlich auch nicht ihr letzter. Wenn Jennifer in ihrem Briefkasten Drohungen auffinde, sei das allerdings etwas anderes. Alles, was strafrechtlich relevant sei, werde von ihnen deshalb verfolgt. Das sagten Bandmitglieder dem «Spiegel». In dem Song warnt die Band, bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin für die rechtspopulistische AfD zu stimmen. Das Video wurde bislang mehr als 12 Millionen Mal geklickt.

dpa