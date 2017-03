Bamberg kassiert klare Heimniederlage in Euroleague

Bamberg. Brose Bamberg hat in der Euroleague eine deutliche Heimniederlage kassiert. Der deutsche Basketball-Meister unterlag gegen das spanische Spitzenteam Laboral Vitoria mit 71:96 (37:53).

Das war die 18. Niederlage der Franken im 27. Spiel des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb in der Saison. Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale hatte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri schon vor dem Duell mit den Spaniern nicht mehr.

Bester Werfer bei den Hausherren war Jerel McNeal mit 17 Punkten, Lucca Staiger gelangen 12 Zähler. Für Vitoria erzielten der überragende Shane Larkin sowie Chase Budinger ebenfalls je 17 Punkte.

Zwei Tage nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern schien die Trinchieri-Truppe nicht bereit für das Kräftemessen mit dem Viertelfinal-Kandidaten um den deutschen Nationalspieler Johannes Voigtmann. Wie schon gegen Bayern zeigte Bamberg teils ganz schwache Würfe. Vitoria punktete konstant, auch aus der Distanz.

Schon am Donnerstag steht für Brose wieder in der Euroleague das Auswärtsspiel in Mailand an, ehe es am Sonntag zum nächsten Top-Duell in der Liga gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Ulm kommt.

dpa