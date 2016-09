Ballonfahrerfest hofft auf Massenstart zum Auftakt

Warstein.

Warstein. Zahlreiche bunte Ballons sollen von Freitag an am Himmel über Warstein zu sehen sein. Dort werden mehr als 200 Heißluftballonteams zur Montgolfiade erwartet. Der Erfolg hängt auch vom Wetter ab.

Mehr als 200 Heißluftballonteams treffen sich von heute bis zum 11. September in Warstein. Zum größten jährlichen Ballonfahrertreffen in Europa werden je nach Wetterlage bis zu 200 000 Besucher erwartet. 31 der mit heißer Luft betriebenen Fluggeräte sind sogenannte Sonderformen, etwa eine Lok, ein Feuerwehrauto, Uhren, Flaschen oder Figuren. Im vergangenen Jahr hatte die Montgolfiade 80 000 Zuschauer gelockt.

Wenn das Wetter mitspielt, soll die Veranstaltung mit einem Massenstart beginnen: Binnen Minuten könnten dann mehr als 100 Piloten mit ihren Ballonen abheben. Neben den Starts sind am Eröffnungswochenende auch abendliche «Night-Glows» geplant, bei denen die am Boden fixierten Hüllen in der Dunkelheit mit ihren Brennern zum Leuchten gebracht werden.

dpa/lnw