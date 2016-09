Bahn investiert eine Milliarde Euro in 150 NRW-Bahnhöfe

Duisburg.

Duisburg. Die Deutsche Bahn will bis zum Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen 150 Bahnhöfe modernisieren. Mit Unterstützung des Landes und regionaler Verkehrsgesellschaften soll eine Milliarde Euro in das Programm fließen. Am Mittwoch gaben die Projektbeteiligten in Duisburg den Startschuss für eine Informationskampagne.

Der Hauptbahnhof Duisburg zählt zu den größten Projekten. Dort sollen von 2017 an 152 Millionen Euro unter anderem in den Neubau der Gleishalle aus Stahl und Glas fließen. Eine Sanierung der alten, denkmalgeschützten Halle sei nicht möglich gewesen, teilte die Bahn mit. Die Arbeiten sollen bei laufendem Betrieb erfolgen.

Zu den 150 Modernisierungsvorhaben zählen auch bereits laufende Maßnahmen, die zwischen September 2016 und 2023 fertiggestellt werden. Baufortschritte aktueller Modernisierungen können online unter www.1von150.de verfolgt werden. Zu den Baumaßnahmen zählen vor allem stufenfreie Zugänge, Lautsprecher, Beleuchtung, Bahnsteigdächer, Personenbrücken oder Blindenleitsysteme.

dpa/lnw