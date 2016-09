Bahn, Postbank, EnBW: keine Verträge mit OK-Chef Beckenbauer

Berlin.

Die nationalen WM-Sponsoren Deutsche Bahn, der Energiekonzern EnBW und die Deutsche Postbank haben mit Franz Beckenbauer in seiner Eigenschaft als Organisationschef im Ehrenamt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 keine Verträge abgeschlossen. Das teilten die Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. Die Deutsche Bahn «hatte damals einen Vertrag mit der FIFA und dem DFB WM-OK. Nicht mit Herrn Beckenbauer», erklärte Preesesprecher Reinhard Boeckh. Beckenbauer sei lediglich im Rahmen von PR-Terminen in seiner Funktion als Präsident des FIFA WM OK des DFB tätig gewesen.

dpa