Bäckerhandwerk protestier gegen Hygiene-Ampel

Düsseldorf. Mit «Remmel-Semmeln» wird das rheinische Bäckerhandwerk gegen die geplante Hygiene-Ampel in Nordrhein-Westfalen protestieren. Verbraucherschutzminister Johannes Remmel (Grüne) will mit den Farben Grün, Gelb, Rot Kontrollergebnisse zur die Sauberkeit in den 150 000 Lebensmittelbetrieben des Landes öffentlich ausweisen. Das Bäckerhandwerk warnte am Mittwoch in Düsseldorf davor, leichtfertig Firmenexistenzen aufs Spiel zu setzen. Die Maßstäbe für die Beurteilungen seien unklar und könnten von den Kontrolleuren unterschiedlich ausgelegt werden. Das Gesetz soll voraussichtlich im Frühjahr verabschiedet werden.

Bis Ende Oktober wollen rheinische Bäckereien ihre normalen Brötchen als «Remmel-Semmel» verkaufen und auf speziellen Tüten und Flugblättern über Mängel des geplanten Gesetzes informieren. Fast ein Drittel der Mitglieder nähmen teil, kündigte der stellvertretende Landesinnungsmeister Bernd Rott an.

dpa/lnw