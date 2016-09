Bad schließt trotz Hitze

In dieser Woche soll es noch einmal so richtig heiß werden. Wer das zu einem Besuch im Wellenbad in Weddinghofen nutzen will, hat Pech gehabt. Es hat bereits geschlossen. Und die Gemeinschaftsstadtwerke, denen das Bad gehört, wollen es trotz des Sommerwetters nicht noch einmal öffnen.

Das hat zwei Gründe: Zum einen sind die Mitarbeiter des Wellenbades bereits damit beschäftigt, die benachbarte Eishalle für den Saisonstart vorzubereiten. Sie öffnet am 25. September.

Außerdem ist für kommenden Samstag ein Hundeschwimmen im Wellenbad geplant. Damit die Hunde ins Wasser gehen, darf es kein Chlor mehr enthalten. Das nutzt man in Schwimmbädern, um das Wasser zu desinfizieren. Und es dauert ein paar Tage, bis die Chemikalie aus dem Wasser verschwindet.

Wegen des wechselhaften Wetters hat das Wellenbad keine gute Saison hinter sich. Es kamen nur knapp 20.000 Badgäste. Im Vorjahr waren es über 33.000.

Wer unter freiem Himmel baden will, der hat dazu in Bergkamen aber noch eine Möglichkeit. Wegen des schönen Wetters bleibt das Naturfreibad, das sich an der Lippe in Heil befindet, bis auf Weiteres geöffnet.