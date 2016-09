Babyleiche in Altkleider-Container entdeckt

Lehre.

Die Leiche eines neugeborenen Babys haben Arbeiter in einem Altkleider-Container in Niedersachsen entdeckt. Bei der routinemäßigen Leerung sind sie am Morgen in Lehre zwischen Braunschweig und Wolfsburg auf das tote Baby gestoßen. Eine 25-köpfige Mordkommission nahm die Ermittlungen und die Befragung von Anliegern und möglichen Zeugen auf. Zum Geschlecht des Kindes und anderen Umständen kann die Polizei noch nichts sagen.

