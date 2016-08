Baackmann gewinnt in Münster zweite Springprüfung im Stechen

Münster.

Münster. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen hat Jens Baackmann aus Senden das zweite Springen beim «Turnier der Sieger» in Münster gewonnen. Er verwies am Samstag auf seinem Pferd Carmen in 37,39 Sekunden Andreas Kreuzer (Quick Jumper/37,89) und Marcus Ehning (Cordynox/38,43) auf die Plätze zwei und drei.

Das traditionsreiche Reit- und Springturnier in Münster dauert bis zum Sonntag. Höhepunkt der Veranstaltung ist am letzten Veranstaltungstag die internationale Springprüfung um den «Großen Preis der Stadt Münster».

dpa