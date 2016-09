BVB weiter im Aufwind: 6:0 über Darmstadt

Dortmund.

Dortmund. Schützenfest in der Champions League, Gala in der Bundesliga - das neuformierte Team von Borussia Dortmund kommt nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt. Mit einem 6:0 (1:0) über den SV Darmstadt 98 betrieb die Mannschaft von Fußball-Lehrer Thomas Tuchel weitere Wiedergutmachung für das 0:1 am vorigen Wochenende in Leipzig. Auch ohne diverse geschonte Stars spielte der BVB ähnlich furios auf wie drei Tage zuvor beim 6:0-Kantersieg in Warschau. Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Gonzalo Castro (4./75.), Adrian Ramos (48.), Christian Pulisic (54.), Sebastian Rode (84.) und Emre Mor (88.) für den verdienten Sieg.

Dagegen konnten die Gäste ihren Achtungserfolg aus der vorigen Saison in Dortmund (2:2) nicht wiederholen. Sie verloren nicht nur die Punkte, sondern auch Peter Niemeyer, der in der 57. wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah.

