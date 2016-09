BVB kehrt in die Champions League zurück: Debüt für Tuchel

Warschau.

Warschau. Borussia Dortmund steht gleich im ersten Gruppenspiel der Champions League unter Zugzwang. Angesichts der weiteren Gegner Real Madrid und Sporting Lissabon ist ein Sieg bei Außenseiter Legia Warschau Pflicht.

Borussia Dortmund kehrt nach einjähriger Abstinenz in die Champions League zurück. Im ersten Spiel der Gruppe F triff heute der Fußball-Bundesligist bei Legia Warschau an. In das Duell mit dem polnischen Double-Sieger, der erstmals seit 21 Jahren den Sprung in die europäischen Königsklasse geschafft hat, geht der BVB trotz der verpatzten Generalprobe als Favorit. Nach dem ernüchterndem 0:1 am vorigen Samstag in der Bundesligapartie beim Aufsteiger aus Leipzig wollen sich die BVB-Profis einen weiteren Dämpfer ersparen. Für Trainer Thomas Tuchel ist es nach dem vergangenen Saison in der Europa League das Debüt in der Beletage des europäischen Fußballs.

