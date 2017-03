BVB bangt gegen Benfica um Einsatz von Guerreiro

Dortmund. Borussia Dortmund bangt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Benfica Lissabon um den Einsatz von Raphael Guerreiro. «Es ist sehr fraglich, ob er spielt. Er hat eine Verhärtung im Oberschenkel», sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstag. Fußball-Europameister Guerreiro hatte wenige Stunden zuvor beim Abschlusstraining des Bundesligisten gefehlt.

Trotz des drohenden Fehlens des Portugiesen und des Ausfalls von Nationalspieler Marco Reus hofft Tuchel auf den ersten Viertelfinal-Einzug der Borussia in der Königsklasse seit 2014: «Das würde uns einen besonderen Schub geben.»

Ungeachtet des tückischen Ergebnisses im Hinspiel (0:1) kündigte der Coach eine offensive Gangart seiner Mannschaft an: «Wir haben morgen das Flutlicht an und viele Menschen, die hinter uns stehen. Mittelpunkt unserer Vorbereitung war die Lust aufs Toreschießen und die Lust, unser Publikum zu begeistern.»

dpa