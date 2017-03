BVB-Geschäftsstelle wegen Pulver in Umschlag evakuiert

Dortmund. Die Geschäftsstelle des BVB ist nach dem Fund von hellem Pulver in einem Briefumschlag am Mittwoch vorsorglich geräumt worden. Die Dortmunder Feuerwehr konnte eineinhalb Stunden nach dem Alarm Entwarnung geben: «Es ist Puderzucker», sagte ein Sprecher. Acht BVB-Mitarbeiter, die mit dem verdächtigen Umschlag in Berührung gekommen sein könnten, waren zwischenzeitlich vom Rettungsdienst untersucht worden. Gleichzeitig lief die Analyse des verdächtigen Stoffes. Die Polizei ermittelt. Mehrere Medien hatten über den Fund des Pulvers und den Feuerwehreinsatz online berichtet. dpa/lnw