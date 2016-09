BVB-Coach erwartet ausgeglichenes Spiel gegen Warschau

Warschau.

Warschau. Thomas Tuchel geht mit großem Respekt in sein erstes Champions-League-Spiel mit Borussia Dortmund. «Wir erwarten ein schweres, ausgeglichenes Spiel und sind uns sicher, dass wir eine Topleistung brauchen, um hier etwas mitzunehmen», sagte der BVB-Trainer einen Tag vor der Partie bei Legia Warschau am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF). Trotz des schwachen Liga-Starts des Kontrahenten - Legia ist zurzeit nur Zwölfter - warnte Tuchel vor einem Duell auf Augenhöhe: «Sie haben die Chance, mit einem guten Spiel die schlechten Ergebnisse in der Liga wegzuwischen.»

Ob der wiedergenesene Shinji Kagawa in die Startelf rückt, ließ Tuchel offen. Der Japaner hatte zuletzt beim 0:1 in Leipzig gefehlt. Den Verzicht auf Nuri Sahin, der zum wiederholten Male nicht im Kader steht, begründete der Coach mit der großen Konkurrenzsituation im Mittelfeld. «Das Pendel ist wieder einmal gegen ihn ausgeschlagen. Aber er ist nicht abgeschrieben, wir werden ihn noch brauchen.» Aus seiner Vorfreude auf sein Debüt in der Königsklasse machte Tuchel keinen Hehl: «Es ist ein bisschen wie Geburtstag oder Weihnachten.»

