BLB-Korruptionsprozess: Beweisaufnahme beendet

Düsseldorf. Im Korruptionsprozess um den landeseigenen Baubetrieb BLB hat das Düsseldorfer Landgericht am Montag die Beweisaufnahme beendet. Außerdem stellte das Gericht das Verfahren in zwei der fünf angeklagten Tatkomplexe ein. In dem Prozess geht es um Untreue, Bestechlichkeit und einen Millionenschaden zu Lasten des Steuerzahlers.

Auf der Anklagebank sitzen noch der ehemalige BLB-Chef Ferdinand Tiggemann und ein Rechtsanwalt aus Bad Neuenahr. In dem Prozess ging es um fünf Bauvorhaben, bei denen die Staatsanwaltschaft Unregelmäßigkeiten sah, darunter das Gebäude des Landgerichts in Düsseldorf und das ehemalige Landesbehördenhaus in Bonn.

dpa/lnw