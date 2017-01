BKA: Silvesternacht-Sextäter nicht aus der «Antänzer-Szene»

Düsseldorf. Die Gruppe der tatverdächtigen übergriffigen Männer der Kölner Silvesternacht 2015 stammen weit überwiegend nicht aus der diebischen Kölner Antänzer-Szene. Die Ermittler fanden nur geringe Schnittmengen zwischen beiden Gruppen. Tatsächlich seien die meisten der tatverdächtigen jungen Männer zu den Silvesterfeierlichkeiten nach Köln angereist, sagte ein Beamter der Bundeskriminalamts im Untersuchungsausschuss Silvesternacht des Düsseldorfer Landtags. Das Gremium wollte am Montag nach fast einem Jahr seine Zeugenvernehmungen in der letzten öffentlichen Sitzung beenden.

Die überwiegend aus den Maghreb-Staaten und dem Mittleren Osten stammenden Tatverdächtigen hätten sich auch über soziale Netzwerke zum Feiern verabredet, sagte der Beamte. Es gebe aber keine Erkenntnisse, dass sie sich gezielt zu Straftaten verabredet hätten.

Das BKA hatte massenhafte sexuelle Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/16 in fünf deutschen Großstädten in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe aufgearbeitet. Die meisten Vorfälle gab es in Köln, ähnliche Exzesse aber auch in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt.

dpa/lnw