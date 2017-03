BASF-Manager Fischer führt Gerresheimer ab September

Düsseldorf/Ludwigshafen. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer steht vor einem Führungswechsel. Der BASF-Manager Christian Fischer (53) trete am 1. August in den Vorstand ein und übernehme dann zum 1. September den Chefposten von Uwe Röhrhoff (54), teilte der MDax-Konzern am Freitag mit. Röhrhoff hatte bereits im November 2015 angekündigt, dass er über die laufende Bestellung hinaus nicht zur Verfügung stehe. Nach seiner Einarbeitung im August soll Röhrhoff seinem Nachfolger weitere drei Monate beratend zur Verfügung stehen, hieß es. dpa