Ibbenbüren. Ein sehr teurer Unfall: Ein mit Luxus-Wagen beladener Autotransporter ist in Ibbenbüren an der Grenze zu Niedersachsen von der Straße abgekommen und umgekippt. Dabei entstand nach Schätzungen der Polizei am Donnerstag ein Schaden von rund 650 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Abend an. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. dpa/lnw