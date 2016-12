Autos von NPD-Anhängern in Wachtendonk angezündet

Wachtendonk. Bei einem Brandanschlag auf ein Auto eines NPD-Aktivisten in Wachtendonk im Kreis Kleve sind der Wagen und ein weiteres Fahrzeug komplett zerstört worden. Die Polizei ging am Mittwoch von einem politischen Hintergrund der Tat aus, weil auch der Besitzer des zweiten Autos als NPD-Anhänger bekannt ist. Der Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen. Ein Nachbar war gegen 2.40 Uhr auf die brennenden Autos aufmerksam geworden. Er beobachtete auch zwei dunkel gekleidete maskierte Unbekannte auf der Flucht. dpa/lnw