Autos stoßen frontal zusammen: Bbeide Fahrer schwer verletzt

Sprockhövel.

Sprockhövel.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind beide Fahrer schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend auf einer Kreuzung, wie die Feuerwehr Sprockhövel am Samstag mitteilte. Da einer der Fahrer im Wagen eingeschlossen war, musste das Autodach abgeschnitten werden. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallgegnerin hatte ihren Wagen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und wurde mit einem Krankenwagen in eine andere Klinik gebracht.

dpa/lnw