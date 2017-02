Autokorso für inhaftierten Journalisten Yücel

Köln. Etwa 50 Wagen haben sich am Dienstag in Köln an einem Autokorso für den in der Türkei inhaftierten «Welt»-Journalisten Deniz Yücel beteiligt. Dies waren deutlich mehr als die angemeldeten 30. «Unser Kollege Deniz Yücel liebt Autokorsos», sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, der selber mitfuhr. «Wir nehmen uns die Freiheit, auch hier in Köln laut hupend auf seine Situation aufmerksam zu machen - und darauf, dass hunderte Journalistinnen und Journalisten in der Türkei verfolgt werden oder wie Deniz im Gefängnis sitzen». Man dürfe nicht wegschauen, wenn in der Türkei Menschenrechte wie die Pressefreiheit systematisch unter die Räder kämen, sagte Überall. Yücel war am Montag nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. dpa/lnw