Autofahrerin weicht Roller aus: Vier Verletzte

Münster.

Ein Ausweichmanöver hat in Münster zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten geführt. Eine Frau war am Montagabend mit ihren 10 und 17 Jahre alten Töchtern sowie einer 18 Jahre alten Freundin der beiden unterwegs, als sie einen vorausfahrenden Rollerfahrer in der Dunkelheit zu spät erkannte, wie die Polizei mitteilte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 36-Jährige stark ab und wich nach links aus. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte mit dem Heck gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten alle vier Insassen ins Krankenhaus, wo sie zur weiteren Beobachtung blieben.

