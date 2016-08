Autofahrerin überrollt Fußgängerin beim Ausparken

Dortmund.

Eine Frau ist beim Ausparken ihres Wagens in Dortmund vom Gaspedal gerutscht und im Kreis rückwärts in eine Fußgängerin und drei parkende Autos gefahren. Erst der Zusammenprall mit einem vierten Auto konnte den Unfallwagen der 71-Jährigen am Sonntagnachmittag bremsen, wie die Polizei Dortmund am Montag berichtete. Die 52-jährige Fußgängerin, die zu Boden gestürzt und von dem Auto überrollt worden war, kam ins Krankenhaus. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bei Untersuchungen im Krankenhaus ergaben sich allerdings Hinweise auf einen internistischen Notfall, der laut Polizei Grund für den Unfall gewesen sein könnte. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 16 300 Euro.

dpa/lnw