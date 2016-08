Autofahrerin kommt von Straße ab und fährt gegen Baum

Bielefeld.

Eine Frau ist in Bielefeld gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort gestorben. Die 55-Jährige sei am Donnerstagabend in einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr habe die Fahrerin zwar noch aus ihrem Auto befreit und ein Notarzt habe sie zu reanimieren versucht, die Frau starb jedoch noch am Unfallort. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

