Autofahrerin fährt bewusstlos in den Gegenverkehr

Düren. Eine 72-Jährige ist auf der B55 in Jülich (Düren) mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau habe kurz zuvor am Samstagnachmittag höchstwahrscheinlich das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte gerade noch ausweichen und prallte danach in die Leitplanke. Der Fahrer des Autos dahinter konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Auto der Bewusstlosen zusammen. Alle drei Fahrer wurden dabei leicht verletzt. dpa/lnw