Weeze. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Mittwoch an der Unfallstelle gestorben. Seine Identität stand am Nachmittag nach Polizeiangaben noch nicht eindeutig fest. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin, die den Angaben nach am Niederrhein auf einer Landstraße von Uedem nach Goch unterwegs war, wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Motorradfahrer zusammen. dpa/lnw