Autofahrerin bei Unfall im Kreis Düren schwer verletzt

Langerwehe.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Düren ist eine 60 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Mann am Donnerstagabend in Langerwehe mit seinem Auto zu schnell auf eine Kreuzung gefahren und in den Wagen der Frau gekracht. Die 60-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Frau gegen das Auto eines ebenfalls 21-Jährigen geschleudert. Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

dpa/lnw